元モーニング娘。辻希美（38）と俳優杉浦太陽（44）の長女で高校3年生の希空（のあ、17）が、8日までにインスタグラムを更新。「昭和モダン」スタイルの衣装を投稿した。希空はピンクのカチューシャ、白のレースのトップスとロンググローブにピンクのリボンとスカートを合わせたコーディネートを披露。うっとりとした“あざと目線”の写真を複数公開した。コメント欄では「TOKYO GENERATIONS COLLECTIONありがとうございました！！