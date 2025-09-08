2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年3月18日）＊＊＊＊＊＊健康のプロとも言える医師たちは、自分自身の体にどのような対策や手当てをしているのでしょうか。元気に活躍を続ける女性医師3人が、日ごろ行っている健康習慣を紹介します（構成：山田真理）* * * * * * *水分補給は白湯から現在は、埼玉県にある病院の女性外来で、月1回の初診と週2回の再