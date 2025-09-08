時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは宮崎県の70代の方からのお便り。風呂のリフォームなど、業者とのやりとりは全て妻に任せっきりだという。その理由は――。* * * * * * *妻の完璧な応対「私たちが生きられるのはあと10年ぐらい。だからこれが最