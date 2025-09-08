中国広東省深センで急成長する半導体設備メーカー、新凱来が存在感を高めています。9月4日に開かれた第13回半導体設備・核心部品展で、同社が現在抱える受注額が100億元（約2080億円）を超えていることが明らかになりました。主要顧客には中芯国際（SMIC）、華虹集団、長江存儲（YMTC）などが名を連ね、最新のコンシューマーエレクトロニクス向けチップ製造に同社の設備が導入されています。業界関係者によると、2026年は先端製造