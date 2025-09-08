ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「似てるから腹立つ」キンタロー。の『グラスハート』イケメンショッ… All About 「似てるから腹立つ」キンタロー。の『グラスハート』イケメンショット？ に「すごい」「やりたい放題」の声 2025年9月8日 12時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 キンタロー が7日、Instagramで宮崎優のものまねショットを公開した ドラマ「グラスハート」に出演する俳優・宮崎のものまね姿を披露 記事を読む おすすめ記事 山田孝之、日本俳優の待遇改善を訴え「安い！」 Netflixに直談判「ギャラをあげてほしい」 2025年9月4日 17時41分 佐藤健ら「グラスハート」TENBLANK「TGC」シークレットゲストで降臨 3日前の食事で急遽決定【TGC2025A/W】 2025年9月6日 18時4分 藤井道人監督、『イクサガミ』完成を報告 30代最後の次作は「海外を飛び回って準備中」 2025年9月4日 17時16分 『今際の国のアリス』佐藤信介監督、次は日本舞台の本格SF「ありそうでなかった」 2025年9月4日 15時51分 劇団ひとり、佐久間宣行氏手掛けるアドリブドラマに出演「全てのエンタメが詰まっている」 2025年9月2日 21時9分