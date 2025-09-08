大阪・関西万博と並行して大阪各地で開催されている現代アートの国際フェスティバル「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」が好評だ。「ソーシャルインパクト（社会的影響）」をテーマに、芸術による経済活性化や社会課題の可視化を図る意欲的な取り組みで、各会場はアートファンのみならず、インバウンド（訪日外国人客）や学生らで賑わっている。万博とほぼ同会期の186日にわたり、万博会場、大阪文化館・天保山、大阪国際会議