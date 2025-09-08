9月7日、東京・SHIBUYA TSUTAYAにてTHE JET BOY BANGERZが初のアーティストブック『THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK』（宝島社）の発売記念イベントを行なった。 参考：FANTASTICS 中島颯太、セクシーカットに自信「だんだんと大人になっていく過程が含まれている」 10人全員登壇すると、まずはフォトセッションがスタート。思い思いのポーズを取りながらも、メンバー同士の