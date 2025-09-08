J1アビスパ福岡は8日、神奈川大3年のMF前田快（こころ）＝21＝の2027年シーズン加入が内定したと発表した。京都府出身の前田は京都ジュニアユース、大手前高松高（香川）を経て神奈川大に進学。2年時の昨年は全日本大学サッカートーナメントに出場した。178センチ、72キロ。ボランチなどをこなす。前田はクラブを通じて、以下のコメントを発表した。「2027シーズンより、アビスパ福岡に加入する事になりました神奈川大学の