「大人向け」のアニメだったNHK連続テレビ小説「あんぱん」が公式インスタグラムを更新。8日放送の第116回で柳井嵩(北村匠海)と手嶌治虫(眞栄田郷敦)が制作していたアニメーション映画「千夜一夜物語」(1969年)の原画を公開し、注目を集めている。「千夜一夜物語」は実際に、手塚治虫がやなせたかしにキャラクターデザインを依頼し、2人で作り上げたアニメ映画。9月17日まで、YouTubeで配信されている。手塚治虫の公式サイト