アメリカ遠征中の日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。強豪相手に序盤から押し込みながらも得点は奪えず、０−０で引き分けた。試合後、日本サッカーに精通するブラジル人のティアゴ・ボンテンポ記者が、自身のXで次のようにメキシコ戦を総括している。「試合を支配したのは日本であり、０−０のスコアはサムライブルーにとって苦い結果となった。森保一監督はDF