7日夜、広島市安佐北区で兄が弟をナイフで切りつけ殺害しようとしたとして現行犯逮捕されました。 逮捕された３０代の男は、７日、午後９時５０分頃、広島市安佐北区小河原町の自宅近くの路上で、同居する弟の背中や太ももなどを 刃渡り約５センチの折り畳みナイフで切りつけ殺害しようとした疑いがもたれています。 もうひとりの兄から「けが人がいるから診てくれ」と消防に駆け込んだことで事件が発覚しました。 切りつけら