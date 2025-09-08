台風15号の接近に伴い9月5日に静岡県牧之原市で発生した突風について、気象台は「竜巻」だと判断しました。発生から3日が経つ現場では、小学校が臨時休校になるなど影響が続いています。 【写真を見る】牧之原市で発生した「竜巻」 小学校は臨時休校、住民の復旧作業続く 知事「必要な対策速やかに」＝静岡 5日午後1時前、牧之原市で発生した突風について、現地調査を進めていた静岡地方気象台は7日、「竜巻」と認められると発表