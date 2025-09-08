日本維新の会の守島正衆院議員が離党する意向を固めたことがわかりました。関係者によりますと、守島議員は離党する意向を固め、近く記者会見を行うということです。別の政党に移ることは否定していて、新たな政党を立ち上げるかは未定だということです。他にも複数の議員が維新からの離党を検討しているということで、先月発足したばかりの執行部は、早速難しい舵取りが迫られています。