石破総理の辞任表明を受け、林官房長官は「大変無念な思い」だと話し、引き続き政策課題に取り組む考えを示しました。また、自身の総裁選出馬については、仲間の議員と「よく相談をしたい」と話し、検討する考えを示しました。林官房長官「私といたしましても大変無念な思いではございますが、引き続き様々な政策課題への対応に真摯に取り組んでまいりたいと考えております」林官房長官はこのように話し、最後まで石破政権を支えて