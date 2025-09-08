前線の影響で新潟県内は広く雨が降り下越では8日夕方まで土砂災害に、昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒が必要です。 停滞する前線の影響で局地的に大雨となった8日の県内。新潟市東区では午前8時16分までの1時間に観測史上最大となる63.5ミリの非常に激しい雨を観測し、地域住民が朝から対応に追われていました。【住民】「車が来ると波で全部倒れていま全部避難してきた。マンホールのフタは全部なくなるし」雨