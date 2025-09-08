裁判所を後にするエリン・パターソン被告＝８日/William West/AFP/Getty Imagesオーストラリア・ブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリア南東部ビクトリア州の裁判所は８日、昼食に招いた親類に毒キノコを食べさせて３人を殺害した罪に問われたエリン・パターソン被告（５０）に対し、終身刑３回、３３年間仮釈放なしの量刑を言い渡した。この事件はポッドキャストやドキュメンタリーで繰り返し取り上げられ、オーストラリア全土で大き