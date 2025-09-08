石破首相の退陣表明から一夜明け、自民党は後任を選ぶ臨時の総裁選挙の実施に向けた準備に着手しました。総裁選挙をめぐる動きについて、自民党本部前からフジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。8日午前、2024年の総裁選に出馬した茂木前幹事長がいの一番に名乗りを上げ、石破首相の辞任表明から24時間もたたないうちに総裁選レースがスタートしています。茂木敏充前幹事長：今回の自民党総裁選に出馬する。私の全