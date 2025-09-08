本日9月8日（月）の『10万円でできるかな』では、サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証する人気企画「クイズ ハウマッチマン」を放送。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！はたして、外国人観光客は日本で何を“まとめ買い”したのか？今回は日本の玄関口、成田空港で430個ものスーツケースを開けまくって独自調査。まとめ買いした個数ランキング・ベスト7を関連クイズも交えながら大発表