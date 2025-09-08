自民党の茂木前幹事長は、石破首相の辞任表明に伴う総裁選挙に立候補する意向を表明しました。党内で初の立候補の意向表明となります。自民党茂木前幹事長「誰が次の総理総裁になっても、この逆境から抜け出すのは大変厳しい道だと思っています。こんなときだからこそ、これまで党や政府でさまざまな経験をさせていただいた、私の全てをこの国にささげたい」石破首相の辞任表明後、総裁選への立候補の意向を表明したのは茂木氏が