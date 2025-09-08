『オレンジページ』は今年で創刊40周年。これを記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクターが誕生しました！その名も「ミットンとキッチンの仲間たち」。制作は、貼り絵を用いたアート作品で知られる人気ユニット〈tupera tupera〉さん。愛らしくユーモアたっぷりな仲間たちが、今後『オレンジページ』やオレンジページnetを盛り上げていきます。今回はそれぞれのキャラクターの情報を初解禁！ミットン食い