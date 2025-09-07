9月8日（月）の『徹子の部屋』に、藤井 風が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2020年にデビュー。その音楽性と歌に込められたメッセージに惹かれ、またたく間に世界中にファンが急増し、国際的なアーティストへの道を一気に駆け上がった藤井 風。現在もワールドツアーの真っ最中。普段ほとんどテレビに出ることのない藤井 風が、じっくりと自身を語るトーク番組は初となる。かねてより藤井 風に興味津々だった黒