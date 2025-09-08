◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）前走の日本ダービーで９着だったファイアンクランツ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）は、秋初戦へジョアン・モレイラ騎手の手綱で臨むことが８日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。青葉賞２着以来のコンビとなるが、当時の勝ち馬エネルジコは新潟記念でシランケドの２着。３着馬ゲルチュタール