デスク「今年の新米が出始めたね。コメの価格はどうなりそう？」 記者「連日の猛暑と雨不足、逆に台風や大雨の影響を受けた地域もあり、高知県産のブランド米は5キロ7800円で店頭に並んでいるものもあります。専門家は今年は全国平均的な価格で4000円を超えると推定しています。農林水産省の調べでは、18日時点でスーパーに並ぶコメ平均価格は3737円でした。実質賃金マイナスの中でこれより上がるとなると、消費者