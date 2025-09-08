石破総理は7日、会見を開き辞任する考えを示しました。突然の辞任表明に街の人からはさまざまな声が聞かれました。 (石破茂総理)「私は自由民主党総裁の職を辞することとした」 7日夕方、辞任する意向を表明した石破総理。 会見から一夜明けて街の人は… (30代 派遣会社(営業職))「(辞任には)賛成。リーダーに適している議員がいるかは別問題だが、早急に立て直さないと。遅かったなと感じる。(Q．タイミングは