プロ野球セ・リーグは、阪神タイガースが2025年9月7日、両リーグ史上最速で優勝した。一方、2位以下のチームの成績は勝率5割未満という前代未聞の事態になっている。このままいくと、セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）にはシーズン負け越しのチームが2チーム出場することになり、昨年の横浜DeNAベイスターズのような3位からの「下剋上」が起これば、勝率5割以下のチームが日本一になる可能性がある。こうした状況から、フ