鹿児島市で7日夜、車が海に転落しました。 車内から男性1人が救助されましたが、その後、死亡が確認されました。 鹿児島南警察署などによりますと、7日午後10時半ごろ、鹿児島市七ツ島1丁目で「ドライブレコーダーで車が海に転落した映像を確認した」と緊急通報システムを管理する民間会社から消防に通報がありました。 駆け付けた警察や消防がおよそ4時間半後に現場の海で車を発見し、車内から男性1人が救出され