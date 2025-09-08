Nissy（西島隆弘） 歌手のNissyこと西島隆弘が、声帯の手術を受けたことが9月8日、明らかになった。また、年内を目処に再度手術を予定している。所属事務所によると、西島は昨年1月に声帯炎を発症。十分に回復しないままドームツアーを続けた結果、症状が悪化した。約半年にわたり治療と活動を並行してきたが、症状が改善せず、今回の手術に至ったとのこと。今回で3度目となる手術後も、これまでと同様のアーティス
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 吉田羊 母の葬儀に700人参列の訳
- 2. 佐藤健「ジムでナンパ」動画物議
- 3. 15歳が父殺害か SOS見逃した恐れ
- 4. 三谷幸喜氏 逮捕の俳優に激怒
- 5. 浅田美代子に「過ぎた発言」波紋
- 6. 死刑は未執行 トイレ絶対流さず
- 7. コンクリ詰め事件 凌辱行為全容
- 8. 一茂 ロケ中突如殴られ現場騒然
- 9. タモリ 認知症の兆候が全部ある
- 10. まいばすけっとは「都民への罰」
- 1. 死刑は未執行 トイレ絶対流さず
- 2. コンクリ詰め事件 凌辱行為全容
- 3. 石破首相の辞任 決定打は会食か
- 4. 50℃前後で入浴か やけどで死亡
- 5. 新浪氏 裏アカで隠し子匂わせか
- 6. 「初デートでホテル」ひどい素顔
- 7. 辞任会見で「石破構文」に言及
- 8. 都内の80mが40年経っても未開通
- 9. 首相側近 政治資金でガソリン代?
- 10. 長野4人殺害 男の母「私が撃つ」
- 1. 15歳が父殺害か SOS見逃した恐れ
- 2. まいばすけっとは「都民への罰」
- 3. 公明党代表 衆院解散は認めない
- 4. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
- 5. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
- 6. 石破氏辞任 日曜発表は前代未聞
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 横田早紀江氏 首相辞任に言及
- 9. セクハラや不適切行動など９９件認定され辞職した前町長、町議選で２位当選…岐阜・岐南町
- 10. 首相 衆院解散の検討を否定せず
- 1. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
- 2. 香港・九龍城砦「ヤバい実態」
- 3. トム・ハンクスへの授賞式 中止
- 4. 音沙汰ない米大統領に「死亡説」
- 5. 日本人女性の「驚くべき点」中国
- 6. 石破氏の辞任 中国「正直残念」
- 7. トランプ氏 石破氏が好きだった
- 8. 衝撃的だ 在米韓国人が激高も
- 9. 韓国の人気チアガールの美男美女
- 10. 日本移住決めた本当の理由…告白
- 1. 自民党内で浮上 意外な有力候補
- 2. FIREは地獄 想像絶する恐ろしさ
- 3. 営業マン語る 必ず2度褒めるテク
- 4. 阪神ファン なぜ川が祝勝会場に
- 5. 「なぜそう思うの?」はNGです
- 6. ミスドの100円セール 廃止の理由
- 7. 楽天が反発 ふるさと納税の実態
- 8. ワークマン 価格に驚きの安さ
- 9. 「悩む時間が減った」絶賛の声
- 10. JR東海がホテル開業 開業式典
- 1. iPhone 17 一部機種以外は12GB
- 2. 北欧の「長寿の町」に新事実
- 3. LINEアプリのリニューアル発表
- 4. LG「ロッカー型」の使い勝手は?
- 5. 大手3社 記事無断使用で訴訟か
- 6. Switch保護ケースが異色 Belkin
- 7. RTXシリーズに再現可能な不具合
- 8. 「鬼滅」300億突破の勢い継続
- 9. 今の会社を辞めない理由 1位は?
- 10. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
- 11. Appleの新モデル 2027年発売か
- 12. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
- 13. AIで勝率は上がるのか？ ギャンブル業界で始まった新たなビジネス
- 14. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
- 15. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 16. 画像生成AI巡りワーナーも提訴
- 17. テイラー・スウィフト 旋風でレコード市場が活況 ファンを刺激するコレクション欲
- 18. 浴衣で花火デートに挑んだ20代女性の大失敗。ヘアセットの遅刻で大喧嘩、彼氏はその場から走り去った――仰天ニュース特報
- 19. 年齢確認導入を順守したポルノサイトでイギリスからのトラフィックが減少する一方で無視したサイトは倍以上に増加している
- 20. Xperiaでメールもマップも一度に見たい！ 画面分割すれば操作性が大幅UP：Xperia Tips
- 1. 藤川監督 異例の胴上げにSNS衝撃
- 2. 「完全にドグソ」NHK解説が話題
- 3. 9歳女児モデル 成長に驚きの声
- 4. 藤川監督 距離を置いたOBに謝罪
- 5. 沖学園「仕置き部屋」で凄絶暴力
- 6. 久保がメキシコ戦の審判に苦言
- 7. 阪神「歴代最速」のリーグ優勝
- 8. 鳥刺し生食のBD選手 無事を報告
- 9. 大谷の打撃に異変 専門家が指摘
- 10. 阿部監督 阪神との「差」を語る
- 1. 吉田羊 母の葬儀に700人参列の訳
- 2. 佐藤健「ジムでナンパ」動画物議
- 3. 三谷幸喜氏 逮捕の俳優に激怒
- 4. 浅田美代子に「過ぎた発言」波紋
- 5. 一茂 ロケ中突如殴られ現場騒然
- 6. タモリ 認知症の兆候が全部ある
- 7. 北村匠海の共演者 4度目不祥事
- 8. 異例のフワ復帰呼びかけ 物議
- 9. 佐藤健の買出し動画「蛙化」話題
- 10. 「有吉の夏休み」放送終了訴えも
- 1. 50代女性にお勧めのGU秋新作
- 2. 裸で歩いてる? 二度見する服装
- 3. 不倫妻の身勝手さに 強烈な一言
- 4. ダイソー 斜めがけバッグが優秀
- 5. 大人の知らない「ネットの闇」
- 6. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 7. 32歳差夫婦 交際開始は手紙から
- 8. 「色ない世界」描く漫画に反響
- 9. 身長123cmの21歳が明かす幼少期
- 10. オタクの断捨離 オタクの部屋に