【新華社ジャムス9月8日】中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」の東ルートにあたる黒竜江省佳木斯（ジャムス）−同江（トンジャン、ロシア国境の町）鉄道の輸送力拡大工事で5日、工事の要となる同江特大橋の桁架設作業が始まった。中国鉄建傘下の中鉄第五勘察設計院集団が設計し、中鉄二十三局集団が施工を担当する。全長は1万435.14メートルで、単線用のT形桁構造を採用。架設完了は2026年8月を見込む。（記者/王松）