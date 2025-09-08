【新興国通貨】人民元円一時２０円８０銭を付ける＝中国人民元 ドル人民元は７．１３台での推移。直近の元高基調もあって７．１３０４を一時付けrたが、大台を維持したことで少し反発が入り７．１３台半ばに戻している。 対円では週末に石破首相が退陣を表明を受けた円売りに先週末の２０．６８前後から２０．８０４を付けた。金曜日は２０円７５/７７銭でもみ合い２０円８０銭前後が少し重くなっていたが、あっさりと上値