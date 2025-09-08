台風15号に伴う竜巻などによる被害を受けて8日、県庁で災害対策本部会議が開かれ被害状況の報告が行われました。台風15号を巡っては、鈴木知事は7日、牧之原市の被災現場を視察し被害の現状を確認していました。8日の災害対策本部会議では、県内の建物や停電ライフラインなどについて被害状況の報告が行われました。（鈴木康友 知事）「今回の台風15号におきまして県内市町で広く被害が発生しております/特に牧之原市や吉田町です