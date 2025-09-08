石破総理が7日、自民党総裁の辞任を表明したことを受け、山形県選出の自民党国会議員からは「賢明な判断」「大変重い決断」などの声が聞かれました。石破総理は7日夕方、会見を開き、自民党総裁を辞任することを表明しました。理由として、総裁選前倒しの是非を決める意思確認によって「党内に分断を生みかねない」などとしています。7日午後、山形県選出の自民党国会議員3人が取材に応じ、石破総理が辞任の意向を示したことに対す