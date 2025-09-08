日本サッカー協会は８日、親善試合・米国戦に臨む日本代表から堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が所属クラブの事情のため離脱すると発表した。堂安に代わる追加招集はない。日本は９日（日本時間１０日）に米オハイオ州コロンバスでの米国戦に臨む。堂安は６日（同７日）にカリフォルニア州オークランドで行われたメキシコ戦にスタメン出場した。