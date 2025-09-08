女子ゴルフ世界ランキング１位のジーノ・ティティクル（タイ）が７日、自身のインスタグラムを更新。「初めての全米オープン。ありがとうロレックス」と記し、６日（日本時間７日）に行われたテニスの全米オープン選手権をゴルファー仲間とともに観戦したと報告した。この日のティティクルは、ベージュの大人っぽいワンピース姿で、普段のスポーティーなゴルフウエアとは違ったたたずまい。フォロワーからは「美しい」「ゴージ