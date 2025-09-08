酒に酔った面識のない女性を介抱するフリをしてマンションに上がり込み、わいせつな行為をするなどした疑いで43歳の男が逮捕されました。神奈川・横浜市の職業不詳・相沢礼生容疑者（43）は2025年5月、東京・大田区の路上で酒に酔って座り込んでいた面識のない20代の女性を、介抱するフリをしてタクシーに乗せ、その後、女性の自宅に上がり込み、わいせつな行為をした疑いが持たれています。翌日、被害者の女性が警察署に相談し事