9·î8Æü¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¾å¹¾ÅÄÍ¦¼ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç2024－25¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ²­Æì¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß38ºÐ¤Î¾å¹¾ÅÄ¤Ï¡¢193¥»¥ó¥Á88¥­¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£¶½Æî¹â¹»¤«¤éÆüËÜÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢2010－11¥·ー¥º¥ó¤Ë»°É©ÅÅµ¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ê¸½Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ë¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£