横浜ビー・コルセアーズは9月8日、ケーレブ・ターズースキーと2025－26シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 現在32歳のターズースキーは、212センチ112キロの体格を誇るセンター。Gリーグ、イタリアのチームでプレーし、2022－23シーズンに群馬クレインサンダーズへ加入した。2024－25シ