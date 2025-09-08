日本サッカー協会(JFA)は8日、MF堂安律がアメリカ遠征中の日本代表から離脱することを発表した。所属クラブ事情のためとしており、追加招集は行わない。フランクフルトに所属する堂安は現地時間6日のメキシコ代表戦(△0-0)で先発出場していた。日本は9日にアメリカ代表戦を予定している。また、フランクフルトは12日にブンデスリーガのレバークーゼン戦を控えている。