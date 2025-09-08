U-17日本代表は7日にリモージュ国際大会最終戦のフランス代表戦を行って1-1で引き分けた。大会規定により突入したPK戦は4-5で敗れたものの、2勝1分で優勝を果たした。日本は3日の初戦でポルトガルと対戦。11月のU-17ワールドカップでも同じグループの相手にFW瀬尾凌太(桐蔭学園高)が先制点を決めると、後半に訪れたPKのピンチではGK村松秀司(ロサンゼルスFC/アメリカ)がコースを読み切った中で枠外に飛んで難を逃れ、1-0の白星