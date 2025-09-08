ゼネラルパッカーが大幅続伸し上場来高値を更新している。前週末５日の取引終了後に発表した２６年７月期連結業績予想で、売上高１１０億円（前期比８．８％増）、営業利益１０億９５００万円（同２．０％増）と営業増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の１２０円としたことが好感されている。 顧客の設備投資需要が引き続き堅調に推移し受注残高は前年から増加していることに加えて、国内外での積極的な販売