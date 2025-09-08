ジンズホールディングスが６連騰し４月２１日以来となる年初来高値を更新している。前週末５日の取引終了後に発表した８月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高が前年同月比１７．０％増となり、３１カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 猛暑が続いた影響により、季節要因に関連した需要が堅調に推移した。また、販促施策の効果もあり、来店や購買意欲を後押しした。な