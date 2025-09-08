韓国大統領室が石破茂首相の辞任についてコメントを発表した。“親日”大統領が去り、危惧される今後の日韓関係大統領室関係者は9月8日、「日韓両国は未来志向的で安定した関係発展の方向性について広く共感している」と述べた。その一方で「石破首相の辞任表明に関する動向を注視しているが、日本の国内政治について言及するのは適切ではない」として、詳細なコメントは避けた。石破首相は7月の参議院選挙で与党が敗北したことを