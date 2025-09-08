パチンコ・パチスロメーカーのサミーはこのほど、『スマスロ 東京リベンジャーズ』(リベスロ)が9月8日導入開始となること記念し、渋谷を中心に展開するプロモーションのお披露目として東京・渋谷MIYASHITA PARKの渋谷横丁にてプロモーション発表会を実施した。宣伝隊長の林勇(写真右)とMCの山下タイキ本発表会では『e東京リベンジャーズ』に引き続き宣伝隊長をつとめる「東京リベンジャーズ」佐野万次郎(マイキー)役の林勇とMCの山