名古屋は午前11時50分頃に35℃を超えて、きょうも猛暑日となり「年間猛暑日日数」が観測史上最多の48日になりました。 【写真を見る】名古屋 年間の猛暑日日数が“過去最多”の48日に あすも最高気温37℃予想 9月に入っても熱中症に警戒を 名古屋では、あすも最高気温37℃予想で、引き続き熱中症に警戒が必要です。