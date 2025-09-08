2025年９月３日に発売された『将棋世界2025年10月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、初タイトル獲得から５年で30期と、将棋ファンもびっくり仰天のハイペースでタイトルを獲得し続ける藤井聡太竜王・名人の軌跡を追った「藤井聡太、タイトル30期！空前のハイペースを振り返る」を掲載しています。本稿では、この記事より一部を抜粋してお送りいたします。○藤井竜王・名人 30期の歩み初タイトルを獲得してから５