【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】遠藤航がレーザー照射された瞬間日本代表のMF遠藤航が、危険プレーの猛抗議中にレーザーポインターを当てられた。その姿がファンの間で話題になっている。日本代表がアメリカ遠征でメキシコ代表と対戦。その90+1分のことだ。遠藤の中央突破からFW上田綺世が完全に抜け出してGKとの1対1を迎えそうになった瞬間、メキシコ代表