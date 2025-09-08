神戸市中央区のマンションで住人の女性（２４）が刺殺された事件で、神戸地検は８日、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）（東京都新宿区）について、刑事責任能力の有無などを調べる鑑定留置を始めた。期間は１２月８日まで。谷本容疑者は８月２０日夜、マンションのエレベーター内で女性をナイフで刺して殺害したとして、同２２日に殺人容疑で兵庫県警に逮捕された。県警によると、複数の防犯カメラには、女性が退勤