東京・新橋のガールズバーで2024年、従業員の女性をナイフで刺して殺害するなどした罪に問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。千明博行被告（50）は2024年10月、東京・新橋のガールズバーで従業員の谷沢優奈さん（当時18）の首をナイフで刺して殺害するなどした罪に問われ、8日の初公判で「間違いないです」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、2人がマッチングアプリを使って知り合ったことを明らかにし、千