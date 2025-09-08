吉澤嘉代子が、新曲「うさぎのひかり」を9月17日(水)に配信リリースすることを発表した。ジャケットもあわせて公開されている。新曲「うさぎのひかり」は本日9月8日(月)より放送開始となる夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK）の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品テーマは、誰しもが胸に秘めた＜夢＞だ。諦めたり、そっと手放したり、捨てたふりをしながら本当は大事に仕舞ってある＜夢＞を拾い直す、かつて何かに憧れ夢を見