¸µNMB48¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¤Î4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ Çò´ÖÈþÎÜ¼Ì¿¿½¸ Çò´ÖÈþÎÜ¼Ì¿¿½¸ NMB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ11Ç¯´Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤­¤¿Çò´ÖÈþÎÜ¡£2021Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹­¤²¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤Çµ±¤­¤òÁý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ó¤ÊÇò´Ö¤Î4ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¥¨¥­¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤êÉº