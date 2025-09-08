お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、8日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。【写真】中村仁美46歳、息子たちのお弁当がそれぞれ違うメニュー過去のお弁当も（11枚）中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「今週はお弁当2つからSTART」と、長男と次